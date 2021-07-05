Экс-премьер Польши Туск возглавил главную оппозиционную партию страны

Бывший лидер "Европейской народной партии" Польши и экс-премьер Дональд Туск вернулся в политику. Он возглавил главную оппозиционную партию "Гражданская платформа".

О возвращении Туска в политику заявил уже бывший глава партии Борис Будка во время заседания национального совета "Гражданской платформы".

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По словам Будки, "нужно передать эстафету, чтобы вместе достичь победы, достичь успеха".

В этот день по моему приглашению и по моей просьбе Дональд Туск возвращается в польскую политику, возвращается на 100%. Дональд, я хочу, чтобы вы привели нас к победе,

– заявил он.

Туск принял приглашение и отметил, что вернулся на 100%. Он также назвал "Гражданскую платформу" командой действительно необычных людей.

Что ждет партию после возвращения Туска

"Гражданская платформа" надеется, что возвращение Туска обновит партию, которая уже несколько лет находится на вторичных позициях из-за ряда поражений, нанесенных руководящей партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Возвращение Туска возобновит его соперничество с Качинским.

Туск рассматривает Качиньского как реакционного националиста с внутренней политической философией, которая вредит Польше. В свою очередь Качиньский рассматривает своего старого врага как корыстного политика, лояльность которого принадлежит элите ЕС, а не интересам Польши.