Испанское издание рассказало о секретном производстве минных тралов от Метинвеста Ахметова

Ведущее испанское медиа El Pais побывало на производстве минных тралов от Метинвеста, поставляемых ВСУ. Сейчас компания производит 5-6 таких устройств в месяц.

В своем большом материале журналисты рассказали, как Украина усиливает свою оборонную промышленность. Детальнее об этом – читайте в материале.

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Метинвест производит минные тралы для ВСУ

Как отмечают в репортаже, в одном из цехов производства компании Метинвест собирают минные тралы для танков – неотложный инструмент для прорыва российских оборонных линий. Они являются важной технологией для украинских военных, одним из примеров многих усилий, прилагаемых украинским частным сектором для развития своей оборонной промышленности и уменьшения зависимости от международной помощи.

Если мы не поможем, никто не поможет,

– говорит Игорь, представитель Метинвеста, о производстве минных тралов.

Как известно, компания производит в среднем пять-шесть тралов в месяц. Минные тралы Метинвеста начали применять летом прошлого года, в разгар контрнаступления на Запорожском направлении. Российские позиции на этом участке фронта, а также в Донецкой области защищают наиболее плотно заминированные за всю историю войн поля, говорят военные эксперты. В сентябре прошлого года члены группы спецподразделения "Тор" подсчитали для EL PAÍS, что на этом направлении фронта может быть пять мин на квадратный метр, включая противопехотные и противотанковые мины.

Андрей – полковник, командир бригады Национальной гвардии, который воюет на востоке страны и использует тралы Метинвеста, рассказал о них более подробно изданию. По его словам, тралы являются адаптированной версией советского снаряжения, но усовершенствованы таким образом, чтобы взрывать до восьми мин против пяти, которые могли уничтожить минские тралы. Он также добавляет, что такой трал – первый в Украине, подходящий к любой модели танков.

Секретная подземная база

Встреча с Андреем, военным ВСУ, прошла на секретной базе под землей. По соображениям безопасности журналисты не рассказали, где она находится. Чем дольше идет война, тем больше секретности и информационных ограничений устанавливают Вооруженные силы Украины. Когда речь идет об отечественном производстве оборонной продукции, засекреченность еще больше. Командир подтверждает, что Метинвест также поставляет им бронежилеты, каски и мобильные бункеры.

Я не знаю, как долго будет продолжаться война, но у нас есть 1300-километровая граница с Россией. Мы всегда будем под угрозой, и нам нужно собственное производство оборонной продукции,

– подчеркивает Андрей.

Сигналы от союзников Украины в НАТО указывают на то, что помощь будет получить гораздо труднее. Республиканская партия в Конгрессе и Сенате США блокирует 61 миллиардов долларов (55,056 миллиарда долларов), которые Белый дом хочет выделить Украине в 2024 году. Правительство Венгрии, близкий союзник Москвы, также заблокировало бюджет поддержки Европейского Союза в размере 50 миллиардов евро.

Кильский институт мировой экономики в последнем отчете подтвердил, что военные расходы западных партнеров Украины за время войны были самыми низкими с лета до осени, сократившись на 90 процентов против 2022 года.

В этом контексте приоритетной задачей президента является стимулирование развития военной промышленности страны и привлечение крупных западных производителей оборонной продукции к созданию производственных центров в Украине.

Так, в сентябре прошлого года Владимир Зеленский созвал 250 представителей военных компаний на конференцию в Киеве, чтобы объявить о плане превращения Украины в крупнейшего производителя оборонной продукции на Западе. Около 40 этих компаний пообещали рассмотреть возможность инвестирования в производственные мощности в Украине.