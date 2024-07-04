"Долгих 6 лет разлуки": дочь освобожденной из плена Елены Пех рассказала о встрече с мамой

28 июня Украина вернула из российского плена 10 гражданских украинцев. Среди них была искусствовед из Горловки, которая находилась в застенках 6 лет. Дома женщину ждала ее дочь Изабелла.

После прибытия в Украину Елена Пех позвонила своей дочери. Первый разговор двух родных людей всколыхнул сеть. Теперь обе женщины уже рядом друг с другом.

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"Через что мы прошли вдвоем – страшно описать"

Дочь Елены Пех сделала сообщение на своей странице в Facebook, где она рассказывает о своих чувствах, которые вызвало у нее возвращение мамы.

Мама жива и на свободе – это самое большое счастье! Долгих 6 лет разлуки и страха закончились. Это была долгая и изнурительная борьба с обеих сторон. То, через что мы прошли вдвоем – страшно описать: слезы, разочарование, злость, бессилие, безнадежность,

– поделилась девушка.

Она отметила, что за годы борьбы случался период, когда она чувствовала безысходность. Впрочем, в конце концов, женщинам удалось снова встретиться.

Я чувствую тепло ее рук, она в моих глазах видит безграничную любовь и желание ее спасти, которое вело меня все эти годы в борьбе за ее свободу!,

– говорится в заметке девушки.

Изабелла поблагодарила каждого, кто принимал участие в спасении от гибели ее единственного родного человека.

Напомним, что Елена Пех находилась в плену российских боевиков с августа 2018 году.

Искусствовед и научный сотрудник Горловского художественного музея Елена Пех в 2014 году вместе с несовершеннолетней дочерью выехала из оккупированной Горловки в Одессу. В 2016 году у ее мамы, которая осталась в оккупированном городе, ухудшилось здоровье. Поэтому женщина вынуждена была ездить на оккупированную территорию.

В марте 2020 года Елену Пех "приговорили" к 13 годам лишения свободы. Она была в колонии № 127 в оккупированном Снежном Донецкой области.