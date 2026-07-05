Более месяца борьбы за жизнь после обстрела: в больнице скончалась волонтер Елена Тарасенко

В больнице скончалась херсонская волонтерка Елена Тарасенко, которая более месяца боролась за жизнь после российского обстрела. Женщине было 48 лет.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на подругу волонтерки, журналистку Татьяну Савулю.

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Что известно об Елене Тарасенко?

Елена Тарасенко получила тяжелые ранения во время российской атаки на Херсон 24 мая. Около недели назад женщину перевели в отделение неврологии, а 3 июля ее навестила подруга.

Она была вся желтая и очень хотела воды. Она говорила: "Воды хочу, воды",

– рассказала Татьяна.

Жизнь Елены Тарасенко оборвалась на следующий день около девяти часов утра. Татьяна рассказала, что о смерти подруги узнала только вечером – у нее остались 85-летняя мать и 21-летний сын.

Это был человек, который всегда спешил на помощь, который никогда ни чего не боялся, вдохновлял. Большинство съемок и классных сюжетов, которые я снимала, я делала с ней. Она меня возила, она помогала снимать. И когда были обстрелы, я сидела, прячась, а она снимала. Настолько она была сильной, мужественной. Она была настоящей,

– поделилась подруга волонтерки.

Известно, что до начала полномасштабного вторжения Елена более 25 лет работала водителем троллейбуса. Во время российской оккупации Херсона она продолжала перевозить пассажиров, а впоследствии присоединилась к волонтерской деятельности и на автобусе эвакуировала людей на подконтрольную Украине территорию.

От российской оккупации ей удалось спасти около 50 человек – преимущественно женщин и детей.

Впоследствии волонтер попала в российский плен. Женщину удерживали в застенке, которую оккупанты устроили в подвалах Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

В российском плену она провела восемь дней.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Тарасенко. Светлая память!

Напомним, 24 мая около 9:45 российские военные обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона.

Тогда в результате вражеских ударов пострадали три человека: 81-летняя женщина и 63-летний мужчина получили взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения, а Елену Тарасенко в тяжелом состоянии доставили в больницу.