Супруга президента запустила уже 23 украиноязычный аудиогид. Для Елены Зеленской сейчас это является ключевым направлением культурной дипломатии. Музей в городе Несебр она выбрала неспроста, ведь этот город является одним из самых популярных туристических объектов Болгарии.

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С сегодняшнего дня украинцы смогут совмещать отдых на побережье Черного моря с открытием для себя красоты древнего города, познанием его тысячелетней истории,

– заявила первая леди.



Елена Зеленская запустила аудиогид в Болгарии / Фото из инстаграма первой леди

Образ Елены Зеленской

Для запуска украиноязычного аудиогида, который состоялся онлайн, первая леди выбрала наряд в официальном стиле. Она надела рубашку нежно-голубого цвета, которую довершила лаконичными золотыми серьгами.

Какой низ она выбрала под рубашку, сказать трудно, ведь на всех фото с мероприятия Елена Зеленская позирует, сидя за столом. Она, как всегда, безупречна – с идеальной укладкой и легким макияжем.

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