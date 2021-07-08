Елена Зеленская в голубой рубашке запустила первый украиноязычный аудиогид в Болгарии
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди плодотворно работает над внедрением украиноязычных аудиогидов в музеях мира. Отныне украинским туристам будет доступна экскурсия в Археологическом музее города Несебр, что в Болгарии.
Супруга президента запустила уже 23 украиноязычный аудиогид. Для Елены Зеленской сейчас это является ключевым направлением культурной дипломатии. Музей в городе Несебр она выбрала неспроста, ведь этот город является одним из самых популярных туристических объектов Болгарии.
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С сегодняшнего дня украинцы смогут совмещать отдых на побережье Черного моря с открытием для себя красоты древнего города, познанием его тысячелетней истории,
– заявила первая леди.
Елена Зеленская запустила аудиогид в Болгарии / Фото из инстаграма первой леди
Образ Елены Зеленской
Для запуска украиноязычного аудиогида, который состоялся онлайн, первая леди выбрала наряд в официальном стиле. Она надела рубашку нежно-голубого цвета, которую довершила лаконичными золотыми серьгами.
Какой низ она выбрала под рубашку, сказать трудно, ведь на всех фото с мероприятия Елена Зеленская позирует, сидя за столом. Она, как всегда, безупречна – с идеальной укладкой и легким макияжем.
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