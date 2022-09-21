Зеленская прибыла на Генассамблею ООН, Костин поговорил с Пелоси, а Ермак – с конгрессменами

Сегодня плодотворный день в борьбе с агрессией против россии. Зеленская и Шмигаль прибыли на заседание Генассамблеи ООН, Ермак побеседовал с конгрессменами США, а Костин – с Нэнси Пелоси.

Зеленская и Шмигаль прибыли в Нью-Йорк

Первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмигаль прибыли в Нью-Йорк на заседание 77 Генассамблеи ООН, где будут представлять Украину. При этом уже прошла встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает 24 канал.

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Что говорил Андрей Ермак конгрессменам США

Сегодня же глава ОП Андрей Ермак провел онлайн-встречу с членами комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Конгрессменов проинформировали о ситуации на фронте. Также им еще раз напомнили, что война продолжается и российская армия все еще имеет большую силу, поэтому Украине необходима дальнейшая поддержка.

Он добавил, что список потребностей нашей страны и ВСУ хорошо известен военно-политическому руководству Соединенных Штатов, а сотрудничество и координация по этим вопросам налажена.

За более полугода полномасштабной войны против Украины россия не смогла достичь цели – завоевания нашей страны и понесла большие потери. И это произошло благодаря мужеству украинской нации и помощи международных партнеров,

– говорится в сообщении.

Ермак отметил, что Украина не только сдерживает давление агрессора, но и начала проводить успешные контрнаступательные операции. Всего благодаря контрнаступлению ВСУ удалось освободить почти 8,5 тысяч квадратных километров украинской территории на Востоке страны.

Костин встретился с Пелоси и генпрокурором США

В рамках официального визита в США Генеральный прокурор Андрей Костин встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Прежде всего он поблагодарил Пелоси, правительство США и американский народ за поддержку Украины.

Деоккупация наших территорий стала реальной благодаря военной и финансовой помощи, оказываемой Украине США и другими партнерами. Важна также юридическая поддержка. Наша общая цель – восстановление справедливости для пострадавших и привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях,

– сказал он.

Он сообщил Пелоси, что россияне ежедневно совершают страшные военные преступления против украинцев и россия буквально совершает геноцид.

Костин заверил, что украинская прокуратура и правоохранительные органы делают все возможное для обеспечения эффективного расследования преступлений, но отметил, что существующих сейчас международных механизмов "недостаточно для существенного ответа на российскую агрессию".

Генпрокурор Украины подчеркнул, что поворотным моментом для успеха станет создание Специального трибунала, чтобы привлечь руководство страны-агрессора к ответственности на международном уровне.

Также в ходе встречи обсудили разработку механизма компенсации и признания РФ государством-спонсором терроризма.

Кроме того, Костин встретился с генеральным прокурором и министром юстиции США Мерриком Б. Гарландом. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.

Подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании позволяет нам активизировать наши совместные усилия по обеспечению ответственности за международные преступления. Путем установления официальных рамок сотрудничества мы усилим эффективное расследование и судебное преследование преступлений, совершенных российскими военными в Украине, а также обеспечим справедливость для пострадавших,

– сказал Андрей Костин.

Этот меморандум будет способствовать повышению эффективности расследований и судебного преследования в соответствии с национальным законодательством, устранит барьеры для своевременного и эффективного обмена информацией и доказательствами между двумя странами и облегчит техническое сотрудничество.

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