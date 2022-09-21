Зеленська та Шмигаль прибули до Нью-Йорка

Перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибули до Нью-Йорка на засідання 77 Генасамблеї ООН, де представлятимуть Україну. При цьому вже відбулась зустріч із генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, повідомляє 24 канал.

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Що говорив Андрій Єрмак конгресменам США

Сьогодні ж глава ОП Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з членами комітету з розвідки Палати представників Конгресу США. Конгресменів проінформували про ситуацію на фронті. Також їм вкотре нагадали, що війна продовжується й російська армія має все ще великі сили, тож Україні необхідна подальша підтримка.

Він додав, що перелік потреб нашої країни та ЗСУ добре відомий військово-політичному керівництву Сполучених Штатів, а співпраця та координація щодо цих питань налагоджена.

За понад пів року повномасштабної війни проти України рф не змогла досягти мети – підкорення нашої країни та зазнала великих втрат. І це сталося завдяки мужності української нації та допомозі міжнародних партнерів,

– мовиться в повідомленні.

Єрмак зауважив, що Україна не лише стримує натиск агресора, а й почала проводити успішні контрнаступальні операції. Загалом завдяки контрнаступу ЗСУ вдалося звільнити майже 8,5 тисяч квадратних кілометрів української території на Сході країни.

Костін зустрівся з Пелосі та генпрокурором США

В рамках офіційного візиту у США Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі.

Передусім він подякував Пелосі, уряду США та американському народу за підтримку України.

Деокупація наших територій стала реальною завдяки військовій та фінансовій допомозі, яку надають Україні США та інші партнери. Важливою є і юридична підтримка. Наша спільна мета – відновлення справедливості для постраждалих та притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах,

– сказав він.

Він повідомив Пелосі, що росіяни щодня скоюють страшні воєнні злочини проти українців та росія буквально вчиняє геноцид.

Костін запевнив, що українська прокуратура та правоохоронні органи роблять все можливе для забезпечення ефективного розслідування злочин, але зауважив, що наявних зараз міжнародних механізмів "недостатньо для суттєвої відповіді на російську агресію".

Генпрокурор України наголосив, що поворотним моментом для успіху стане створення Спеціального трибуналу, щоб притягнути керівництво країни-агресорки до відповідальності на міжнародному рівні.

Також під час зустрічі обговорили розробку механізму компенсації та визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Крім цього, Костін зустрівся з генеральним прокурором та міністром юстиції США Мерріком Б. Гарландом. Сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Підписаний сьогодні Меморандум про взаєморозуміння дозволяє нам активізувати наші спільні зусилля у забезпеченні відповідальності за міжнародні злочини. Шляхом встановлення офіційних рамок співпраці ми посилимо ефективне розслідування та судове переслідування злочинів, вчинених російськими військовими в Україні, а також забезпечимо справедливість для постраждалих,

– сказав Андрій Костін.

Цей меморандум сприятиме підвищенню ефективності розслідувань та судового переслідування відповідно до національного законодавства, усунене бар'єри для своєчасного та ефективного обміну інформацією та доказами між двома країнами й полегшить технічне співробітництво.

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