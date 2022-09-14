Зеленская побывала в Европарламенте – это впервые на доклад пригласили иностранного гостя

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала в Европарламенте. Среди важнейших итогов и перспектив оказалась Украина, сопротивление российской агрессии и европейская поддержка.

Это прецедент для Европарламента – впервые на оглашение доклада приглашают иностранного гостя. Поэтому для Зеленской это честь представлять Украину.

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Зеленская побывала в Европарламенте

Накануне первая леди Украины разговаривала с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Зеленская поблагодарила ее за личное лидерство в предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Она поддержала этот шаг, а он поддержал нас, украинцев. Потому что это очень важно – во время испытаний иметь видение будущего и вдохновляющие перспективы,

– отметила супруга украинского президента.

Также Зеленская и Урсула фон дер Ляйен обсудили множество других вопросов: потребности украинцев за границей и на родине, лечение в других странах наших гражданских и военнослужащих, помощь в протезировании для нуждающихся, психологическую реабилитацию для всех украинцев, образование и его доступность для нашей молодежи.

Кстати, Урсула фон дер Ляйен объявила о решении Европейской комиссии выделить 100 миллионов евро для восстановления 74 украинских школ. Эти учреждения должны быть отстроены к началу зимы. Для каждой школы подготовлен конкретный план.

"Украина должна победить, и мы будем делать все для этого. Эта победа – не просто победа Украины над Россией в войне, это вопрос выживания и будущего демократии. Мы будем на вашей стороне до конца, сколько бы это ни продолжалось", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Зеленская подчеркнула, что украинские власти выполняют рекомендации Европейской комиссии, необходимые для перехода к переговорному процессу об обретении нашим государством членства в ЕС.

Война россии направлена также на то, чтобы воспрепятствовать евроинтеграционным процессам Украины. Однако эти попытки россии потерпели полное фиаско. Хочу заверить, что власти Украины настроены приложить все усилия, чтобы путь нашего государства к полноправному членству в ЕС был быстрым. Украина готова выполнить всю необходимую работу для приближения начала переговоров,

– заверила первая леди.

Елена Зеленская в Европарламенте / фото телеграм Елены Зеленской

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