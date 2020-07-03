Супруга президента Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19. 3 июля ее уже выписали из больницы. В то же время лечиться от пневмонии она продолжит дома.

Что известно о состоянии Елены Зеленской

Первая леди чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Президента.

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Преодолев COVID-19, Елена Зеленская нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома.

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