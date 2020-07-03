Елена Зеленская преодолела COVID-19: как она себя чувствует
Супруга президента Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19. 3 июля ее уже выписали из больницы. В то же время лечиться от пневмонии она продолжит дома.
Что известно о состоянии Елены Зеленской
Первая леди чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Президента.
Кстати Зеленский перешел на особый режим работы после обнаружения коронавируса у жены
Преодолев COVID-19, Елена Зеленская нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома.
Елена Зеленская и коронавирус: что известно об инфицировании первой леди
- У первой леди Елены Зеленской обнаружили коронавирус 12 июня. Тогда у нее не было никаких симптомов заболевания, однако тест, который регулярно делают семьи президента, показал положительный результат на COVID-19.
- Следовательно, сама Зеленская писала, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Дома она изолировалась от остальных членов своей семьи.
- Уже 16 июня стало известно, что состояние Зеленской ухудшилось: у нее обнаружили двустороннюю пневмонию средней степени тяжести. Первую леди пришлось госпитализировать.
- К счастью, у Зеленской не наблюдалась дыхательная недостаточность. Медики в течение лечения отмечали: ее состояние является стабильным.
- Владимир Зеленский из-за обнаруженного коронавируса у жены находился в самоизоляции и перешел на особый режим работы.