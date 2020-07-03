Олена Зеленська подолала COVID-19: як вона себе почуває
Дружина президента України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19. 3 липня її вже виписали з лікарні. Водночас лікуватися від пневмонії вона продовжить вдома.
Що відомо про стан Олени Зеленської
Перша леді почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Про це повідомляє пресцентр Офісу Президента.
До речі Зеленський перейшов на особливий режим роботи після виявлення коронавірусу у дружини
Подолавши COVID-19, Олена Зеленська потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома.
Олена Зеленська і коронавірус: що відомо про інфікування першої леді
- В першої леді Олени Зеленської виявили коронавірус 12 червня. Тоді у неї не було жодних симптомів захворювання, однак тест, який регулярно роблять сім’ї президента, показав позитивний результат на COVID-19.
- Відтак, сама Зеленська писала, що почувається добре та перебуває на амбулаторному лікуванні. Вдома вона ізолювалася від решти членів своєї сім’ї.
- Вже 16 червня стало відомо, що стан Зеленської погіршився: у неї виявили двосторонню пневмонію середнього ступеня важкості. Першу леді довелося госпіталізувати.
- На щастя, у Зеленської не спостерігалася дихальна недостатність. Медики впродовж лікування наголошували: її стан є стабільним.
- Володимир Зеленський через виявлений коронавірус у дружини перебував у самоізоляції та перейшов на особливий режим роботи.