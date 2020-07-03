Дружина президента України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19. 3 липня її вже виписали з лікарні. Водночас лікуватися від пневмонії вона продовжить вдома.

Що відомо про стан Олени Зеленської

Перша леді почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Про це повідомляє пресцентр Офісу Президента.

До речі Зеленський перейшов на особливий режим роботи після виявлення коронавірусу у дружини

Подолавши COVID-19, Олена Зеленська потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома.

Олена Зеленська і коронавірус: що відомо про інфікування першої леді