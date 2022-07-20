Елена Зеленская выступила в Конгрессе США: историческая речь первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская находится с визитом в США. Жена украинского президента выступила в американском Конгрессе и призвала предоставить украинцам еще большее оружия.

По словам Елены Зеленской, только так можно остановить "голодные игры", которые устроила россия в Украине. Она отметила, что это впервые супруга президента другой страны получила шанс обратиться к конгрессменам.

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Зеленская попросила об оружии для Украины

Елена Зеленская отметила, что знает, что обычно первые леди говорят о мирных вещи и то, что она делает – вне протокола. Однако она обратилась к конгрессменам не только, как к политикам, а как к матерям и отцам, дочерям и сыновьям, бабушкам и дедушкам.

Каких должностей мы ни достигли бы в жизни, мы всегда остаемся членами для своей семьи и детьми для своих родителей. Мы имеем в своей семье целый мир и сделаем все, чтобы сохранить его. Мы плачем, когда не можем его сохранить. Мы полностью разбиты, когда этот мир разрушила война,

– сказала Зеленская.

В Украине, подчеркнула первая леди, таких миров уже разрушены десятки тысяч. Зеленская показала фото и видео 4-летней Лизы, которая погибла во время обстрела Винницы. Она рассказала о раненой маме девочки и других пострадавших в результате преступных действий российских военных.

О мирных темах я не могу сейчас говорить, – Зеленская

Первые леди говорят об образовании, безбарьерности. Вы ожидали услышать от меня что-то такое, но как о них можно говорить, когда против твоей карьеры идет не спровоцированная захватническая война,

– добавила жена украинского президента.

Также Зеленская показала удар по Очакову, во время которого погибла 5-летняя Ева. Конгрессмены увидели и фотографии убитых в торговом центре в Кременчуге молодых людей, погибшей от российской ракеты журналиста Веры Гирич.

Зеленская подчеркнула, что с начала войны россия выпустила по Украине более 3 тысяч ракет.

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россия ведет в Украине "голодные игры"

россия, сказала первая леди, ведет в Украине "голодные игры": охотится на мирных людей, в мирных городах Украины. При этом пропагандисты не показывают ни крошки правды в своих новостях. Зеленская рассказала жуткие истории про убитую семью полицейского, которая пробовала выехать из Новой Каховки, замученную семью старосты села Мощун, уничтоженные три поколения женщин в Одессе.

Первая леди попросила для Украины оружие

Вы помогли нам много, чтобы мы выстояли и защитить миллионы украинцев и мы за это благодарны. Однако террор продолжается, я обращаюсь от имени всех погибших и выживших, всех, кто воюет на передовой, и кто ждет в тылу. Я прошу вещь, о которой никогда бы вас не просила раньше, – оружие,

– обратилась к конгрессменам Зеленская.

Первая леди подчеркнула, это оружие нужно не для того, чтобы вести войну на чужой территории, а для того, чтобы защитить родную землю. Также Зеленская попросила средства ПВО, чтобы ракеты не разрушали семьи.

Украину лишили нормальности

Зеленская отметила, что Украину сейчас лишили нормальности. Жена президента не может ответить на вопрос, смогут ли ее дети осенью пойти учиться. Она призвала помочь остановить террор в Украине.

Смотрите выступление первой леди Елены Зеленской в Конгрессе США:

В завершение выступления конгрессмены отреагировали аплодисментами и стоя.