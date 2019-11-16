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      Елена Шуляк стала представительницей правительства в парламенте: что о ней известно

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      Елена Шуляк / Фото из социальных сетей

      Кабинет министров Украины утвердил своим представителем в Верховной Раде заступницу председателя фракции "Слуга народа" Елену Шуляк.

      Об этом сообщили на сайте Кабинета Министров. А также в соцсети отреагировала сама депутат, поблагодарив всех за поддержку.

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      Сейчас Елена Шуляк является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

      "Все, что задумали с вами в будущем – обязательно реализуем (в том числе, защитим инвесторов жилой недвижимости). Напоминаю, что универсальных решений не существует, как и одного всеобщего блага", – написала представительница "Слуги народа".

      До того, как стала депутатом, Елена Шуляк занимала должности члена Правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, генерального директор ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и ряда должностей в бизнес-сегменте. На общественных началах была вице-президенткой Союза украинских предпринимателей и вице-президенткой Young Presidents' Organization.

      15 ноября народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что написала заявление на увольнение с должности представительницы Кабинета Министров в Верховной Раде, а причиной этого указала проблемы коммуникации между правительством и парламентом.

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      Теги: Новости Украины Слуга народа Кабинет Министров Украины
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