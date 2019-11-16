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      Олена Шуляк стала представницею уряду у Верховній Раді: що про неї відомо

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      Олена Шуляк / oligarh.media

      Кабінет міністрів України затвердив своїм представником у Верховній Раді заступницю голови фракції "Слуга народу" Олену Шуляк.

      Про це повідомили на сайті Кабінету Міністрів. А також у соцмережі відреагувала сама депутатка, подякувавши всім за підтримку.

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      Зараз Олена Шуляк є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

      "Все, що задумали з вами в майбутньому — обов’язково реалізуємо (в тому числі, захистимо інвесторів житлової нерухомості) Нагадую, що універсальних рішень не існує, як і одного всезагального блага", – написала представниця "Слуги народу".

      15 листопада народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що написала заяву на звільнення з посади представниці Кабінету Міністрів у Верховній Раді, а причиною цього вказала проблеми комунікації між урядом та парламентом.

      Що відомо про Олену Шуляк

      Навчалась в Українському транспортному університеті, який закінчила з відзнакою за спеціальністю "Економіка і управління в будівництві". Випускниця Міжнародного інституту менеджменту – магістр бізнес-адміністрування. Заочно закінчила факультет психології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

      Під час навчання проходила стажування в Carnegie Mellon Tepper school of business, Summer program - Courses in International Finance, Persuasive Presentation, leadership, operations, Marketing, Communications and the International Strategic Competition.

      Має десятирічний досвід роботи в девелопменті нерухомості та будівництві на керівних посадах.

      Віцепрезидент із фінансів української філії міжнародної організації Young Presidents 'Organization. Раніше очолювала спостережну раду Української будівельного спільноти.

      У квітні 2015 була кандидаткою на посаду глави Державної фіскальної служби України, подавала заявки в електронній формі на участь у конкурсній процедурі.

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      Теги: Новини України Слуга народу Кабінет Міністрів України
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