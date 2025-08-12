Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о суде над украинкой?

Так, 54-летнюю Елену Ипатову задержали 14 марта 2025 года. 2 апреля женщину взяли под стражу, после чего отпустили под расписку о невыезде. После вынесения приговора женщину арестовали в зале суда.

Как сообщала российская прокуратура, с января 2018 года по весну того же года украинка служила в должности боевого медика в штурмовом батальоне "Айдар" ВСУ. Никакой информации о том, воевала ли Ипатова на украинской стороне во время полномасштабного вторжения, нет.

Важно, что с 20 февраля 2025 года Елена Ипатова находится в розыске МВД Украины, как лицо, пропавшее без вести или ставшее жертвой уголовного преступления. Местом ее рождения в карточке указан Северодонецк.

Кстати, недавно в России по подобной статье до 21 года колонии строгого режима приговорили пленного Владислава Шпака из Мелитополя. Россияне заявляют, что в июне 2020 года тот якобы "с целью улучшения своего материального положения, а также из идеологических соображений" подписал контракт и вступил в ряды бригады НГУ "Азов".