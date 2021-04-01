Это очень весело, – Елизавета II пошутила о преследовании российских истребителей
Королева Великобритании Елизавета II посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде. Там ее величество остроумно пошутила с офицером Королевских ВВС Австралии насчет российских истребителей.
Источник:The Times
Этот выход королева посвятила столетию Королевских ВВС Австралии. Это стало первое официальное мероприятие, которое Елизавета II посетила после ослабления карантина в Великобритании.
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Королева призналась, что "в восторге" снова участвовать в жизни страны.
Кроме того, ее величество наслаждалась общением с подданными. В частности, шутила с офицером Королевских ВВС Австралии.
Елизавета II спросила его, "отправляют ли преследовать россиян" истребители, с которыми он работал.
Так точно, мэм, это для нас очень весело,
– ответил офицер.
За последние месяцы британским ВВС удалось перехватить большое количество российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству Великобритании.
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