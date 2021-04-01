Королева Великобритании Елизавета II посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде. Там ее величество остроумно пошутила с офицером Королевских ВВС Австралии насчет российских истребителей.

Этот выход королева посвятила столетию Королевских ВВС Австралии. Это стало первое официальное мероприятие, которое Елизавета II посетила после ослабления карантина в Великобритании.

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Королева призналась, что "в восторге" снова участвовать в жизни страны.

Кроме того, ее величество наслаждалась общением с подданными. В частности, шутила с офицером Королевских ВВС Австралии.

Елизавета II спросила его, "отправляют ли преследовать россиян" истребители, с которыми он работал.

Так точно, мэм, это для нас очень весело,

– ответил офицер.

За последние месяцы британским ВВС удалось перехватить большое количество российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству Великобритании.

Обратите внимание! Российская авиация постоянно нарушает границы воздушного пространства. В НАТО заявили о "необычном уровне воздушной активности России". В течение одного дня истребители НАТО до 10 раз поднимаются в небо для перехвата самолетов России.