Це дуже весело, – Єлизавета II пожартувала про переслідування російських винищувачів
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ відвідала меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді. Там її величність дотепно пожартувала з офіцером Королівських ВПС Австралії про російські винищувачі.
Джерело:The Times
Цей вихід королева присвятила сторіччю Королівських ВПС Австралії. Це став перший офіційний захід, який Єлизавета ІІ відвідала після послаблення карантину у Великій Британії.
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Королева зізналася, що "у захваті" знову брати участь у житті країни.
Окрім того, її величність насолоджувалася спілкуванням з підданими. Зокрема, жартувала з офіцером Королівських ВПС Австралії.
Єлизавета ІІ запитала його, чи "відправляють переслідувати росіян" винищувачі, з якими він працював.
Так точно, мем, це для нас дуже весело,
– відповів офіцер.
За останні місяці британським ВПС вдалося перехопили велику кількість російських літаків, які наблизилися до повітряного простору Великої Британії.
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