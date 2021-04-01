Королева Великої Британії Єлизавета ІІ відвідала меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді. Там її величність дотепно пожартувала з офіцером Королівських ВПС Австралії про російські винищувачі.

Цей вихід королева присвятила сторіччю Королівських ВПС Австралії. Це став перший офіційний захід, який Єлизавета ІІ відвідала після послаблення карантину у Великій Британії.

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Королева зізналася, що "у захваті" знову брати участь у житті країни.

Окрім того, її величність насолоджувалася спілкуванням з підданими. Зокрема, жартувала з офіцером Королівських ВПС Австралії.

Єлизавета ІІ запитала його, чи "відправляють переслідувати росіян" винищувачі, з якими він працював.

Так точно, мем, це для нас дуже весело,

– відповів офіцер.

За останні місяці британським ВПС вдалося перехопили велику кількість російських літаків, які наблизилися до повітряного простору Великої Британії.

Зверніть увагу! Російська авіація повсякчас порушує кордони повітряного простору. У НАТО заявили про "незвичний рівень повітряної активності Росії". Упродовж одного дня винищувачі НАТО до 10 разів підіймаються у небо для перехоплення літаків Росії.