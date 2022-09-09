Появились архивные фотографии королевы, на которых она изображена с лидерами США. Их показали в Белом доме.
Важно Обложки британских СМИ пестрят фото с Елизаветой: подборка
Елизавета II встретилась с 14 президентами США
На банкете в Букингемском дворце, устроенном в честь приезда президента Джона Кеннеди (справа) и его супруги Жаклин Кеннеди (вторая слева). Слева – муж Елизаветы II принц Филипп.
Королева на банкете в Букингемском дворце / фото Белый дом
Королева и тогдашний премьер-министр Эдвард Хит на встрече с президентом Ричардом Никсоном (второй справа) и его женой Пэт (справа) в Чекерсе – официальной загородной резиденции британского премьера.
Королева на встрече с президентом Ричардом Никсоном / фото Белый дом
Другие архивные фото монархини с американскими президентами / фото Белый дом
Смерть Елизаветы II: что известно
- О смерти королевы Елизаветы II официальный аккаунт The Royal Family сообщил вечером 8 сентября. В течение дня поступали тревожные новости о самочувствии Ее Величества.
- Родные королевы Елизаветы II прибыли в Балморал около 18:00. В частности, на борту частного самолета находились сыновья королевы принц Эдвард, принц Эндрю и внук королевы принц Уильям.
- К тому времени принц Чарльз с женой Камиллой уже были в Шотландии. Обратите внимание, что именно принц Чарльз станет следующим королем Великобритании.
- Со скорбью и поддержкой также выступили супруги Зеленские – президент Украины выразил искренние соболезнования всем подданным монархии и королевской семье.
- Украинские звезды и пользователи сети уже отреагировали на смерть легендарной королевы. Они заметили, что такой, как она, больше не будет.
- На смерть королевы отреагировал президент США Джо Байден. Он сказал, что Елизавета II "определила эпоху". Также словами соболезнования поделился Борис Джонсон, недавно сложивший обязанности премьер-министра Великобритании.
- Принц Гарри вскоре прибыл в замок Балморал. На сайте фонда Гарри и Меган Archewell размещена дань со словами: "В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II 1926 – 2022".
- Принц Уильям теперь наследник престола. Он вместе с женой Кейт Миддлтон приняли титулы герцогов Корнуольских.
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