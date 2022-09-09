З’явились архівні фото королеви, на яких вона зображена з лідерами США. Їх показали у Білому домі.

Важливо Обкладинки британських ЗМІ рясніють фото з Єлизаветою: добірка

Єлизавета ІІ зустрілася з 14 президентами США

На банкеті в Букінгемському палаці, влаштованому на честь приїзду президента Джона Кеннеді (праворуч) та його дружини Жаклін Кеннеді (друга ліворуч). Ліворуч – чоловік Єлизавети II принц Філіп.



Королева на банкеті в Букінгемському палаці / фото Білий дім

Королева та тодішній прем'єр-міністр Едвард Хіт на зустрічі з президентом Річардом Ніксоном (другий праворуч) та його дружиною Пет (праворуч) у Чекерсі – офіційній заміській резиденції британського прем'єра.



Королева на зустрічі з президентом Річардом Ніксоном / фото Білий дім

Інші архівні фото монархині з американськими президентами / фото Білий дім

Смерть Єлизавети II: що відомо

Про смерть королеви Єлизавети II офіційний акаунт The Royal Family сповістив увечері 8 вересня. Упродовж дня надходили тривожні новини про самопочуття Її Величності.

Рідні королеви Єлизавети II прибули у Балморал близько 18:00. Зокрема, на борту приватного літака були сини королеви принц Едвард, принц Ендрю та онук королеви принц Вільям.

На той час принц Чарльз з дружиною Каміллою вже були у Шотландії. Зауважте, що саме принц Чарльз стане наступним королем Великої Британії.

Зі скорботою та підтримкою також виступило подружжя Зеленських – президент України висловив щирі співчуття усім підданим монархії та королівській сім'ї.

Українські зірки та користувачі мережі вже відреагували на смерть легендарної королеви. Вони зауважили, що такої, як вона, більше не буде.

На смерть королеви відреагував президент США Джо Байден. Він сказав, що Єлизавета II "визначила епоху". Також словами співчуття поділився Борис Джонсон, який нещодавно склав обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії.

Принц Гаррі згодом прибув до замку Балморал. На сайті фонду Гаррі та Меган Archewell розміщено данину зі словами: "В пам'ять про Її Величність Королеву Єлизавету II 1926 – 2022".

Принц Вільям тепер є спадкоємцем престолу. Він разом з дружиною Кейт Міддлтон прийняли титули герцогів Корнуольських.

Варто переглянути – В ОП відреагували на смерть Єлизавети II: дивіться відео