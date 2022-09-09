З’явились архівні фото королеви, на яких вона зображена з лідерами США. Їх показали у Білому домі.
Важливо Обкладинки британських ЗМІ рясніють фото з Єлизаветою: добірка
Єлизавета ІІ зустрілася з 14 президентами США
На банкеті в Букінгемському палаці, влаштованому на честь приїзду президента Джона Кеннеді (праворуч) та його дружини Жаклін Кеннеді (друга ліворуч). Ліворуч – чоловік Єлизавети II принц Філіп.
Королева на банкеті в Букінгемському палаці / фото Білий дім
Королева та тодішній прем'єр-міністр Едвард Хіт на зустрічі з президентом Річардом Ніксоном (другий праворуч) та його дружиною Пет (праворуч) у Чекерсі – офіційній заміській резиденції британського прем'єра.
Королева на зустрічі з президентом Річардом Ніксоном / фото Білий дім
Інші архівні фото монархині з американськими президентами / фото Білий дім
Смерть Єлизавети II: що відомо
- Про смерть королеви Єлизавети II офіційний акаунт The Royal Family сповістив увечері 8 вересня. Упродовж дня надходили тривожні новини про самопочуття Її Величності.
- Рідні королеви Єлизавети II прибули у Балморал близько 18:00. Зокрема, на борту приватного літака були сини королеви принц Едвард, принц Ендрю та онук королеви принц Вільям.
- На той час принц Чарльз з дружиною Каміллою вже були у Шотландії. Зауважте, що саме принц Чарльз стане наступним королем Великої Британії.
- Зі скорботою та підтримкою також виступило подружжя Зеленських – президент України висловив щирі співчуття усім підданим монархії та королівській сім'ї.
- Українські зірки та користувачі мережі вже відреагували на смерть легендарної королеви. Вони зауважили, що такої, як вона, більше не буде.
- На смерть королеви відреагував президент США Джо Байден. Він сказав, що Єлизавета II "визначила епоху". Також словами співчуття поділився Борис Джонсон, який нещодавно склав обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії.
- Принц Гаррі згодом прибув до замку Балморал. На сайті фонду Гаррі та Меган Archewell розміщено данину зі словами: "В пам'ять про Її Величність Королеву Єлизавету II 1926 – 2022".
- Принц Вільям тепер є спадкоємцем престолу. Він разом з дружиною Кейт Міддлтон прийняли титули герцогів Корнуольських.
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