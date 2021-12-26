Елка на дне карьера: дайверы установили символ Нового года под водой

На дне водоема возле Днепра драйверы установили праздничную елку. Таким образом аквалангисты уже традиционно празднуют Новый год.

Новогоднее дерево установили на дне затопленного Новониколаевского карьера. Елка будет находиться под водой примерно 2 недели.

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Водолазы в Днепре установили елку в водоеме

На дно водоема традиционный символ Нового года установила группа драйверов. Аквалангисты из Днепра прикрепили елку на глубине 30 метров.

Заметим, что такая традиция в драйвере длится уже годами. В прошлом году водолазы в праздничных шапочках установили елку на глубине 32 метров и станцевали в кругу.

Елка на дне водоема в Днепре в 2021 году и в прошлом году / Фото Andrey Vorobyov и Dnipro Depo

Новогодние елки в Днепре, которые стоит увидеть