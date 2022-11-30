Елка несокрушимости: у главной "новогодней красавицы" можно будет зарядить телефон

В этом году вопрос установки елки в столице стоит особенно остро из-за полномасштабного вторжения и постоянного отключения света. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о праздничной атмосфере в городе, что будет "подпитываться" от генераторов, и какой будет "новогодняя красавица".

Украинские чиновники уверяют, что в этом году главная новогодняя елка Украины будет "без пафоса и иллюминации ". Однако, по словам городского головы, верхушка дерева будет украшать герб, а вокруг него будут обустроены места, где люди смогут подзарядить свои телефоны.

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"Елка несокрушимости"

Как сообщает Виталий Кличко, на вершине центральной новогодней красавицы будет виднеться главный символ нашего государства – герб, а гирлянды будут не простыми, а сохраняющими электричество. Важно также отметить, что на нынешнюю "новогоднюю красавицу" государственная казна не выделяла ни копейки денег, а все оплатила бизнес и меценаты.

Бизнес обратился к нам с предложением за свой счет установить маленькие елки. В прошлом году елка была – 31 метр высотой, сейчас втрое меньше – 12 метров. Меценаты готовы предоставить генератор для подсветки елки,

– сказал мэр столицы.

По его словам, от генератора, обеспечивающего работу гирлянд, власти планируют установить точки зарядки для телефонов. После окончания праздничного действа бизнес планирует передать машину для производства электроэнергии военным.

Как в разных городах Украины будут праздновать Новый год

Главное праздничное дерево страны будет, как обычно, стоять на Софийской площади. Украсят его украшениями, которые использовали в прошлые годы – это около 1000 игрушек, в частности, шарики синего и желтого цветов, а также 500 белых голубей. А вот массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок, аттракционов не будет.

Недавно 24 канал писал о том, как в Киеве, Запорожье, Сумах, Ровно и других областных центрах планируют праздновать Новый год и Рождество. Очевидно, что массовых мер не будет, и власти не хотят тратить много денег из бюджета на масштабные действа, однако граждане нашего государства все равно на "минимальном уровне" смогут ощутить дух праздников.

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