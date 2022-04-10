Емельяненко ответил, угрожают ли украинцам высокие показатели радиации в Чернобыле

Возле Чернобыля зафиксировали аномально высокие показатели. Для украинцев опасности утечки радиации за пределы зоны отчуждения нет.

Ведь не поврежденным остался как четвертый реактор, так и хранилище отходов ядерного топлива. Об этом в эфире 24 канала сообщил директор "Чернобыль ТУР" Ярослав Емельяненко.

К теме В Рыжем лесу возле Чернобыля, где оккупанты рыли окопы, зафиксировали аномально высокие показатели

Систему радиационного контроля восстанавливают

Он объяснил, что хранилища помародерили, однако угрозы нет. Утечки радиации не будет.

По его словам, оккупанты вырывали все серверы, разбили башни связи. В настоящее время будет восстанавливаться система радиационного контроля.

Чтобы это сделать, наши государственные структуры ищут деньги. Пока на месте трудятся дозиметристы в ручном режиме, оценивая ситуацию.

"Можно выдохнуть"

"Для Украины в этом случае никакой опасности нет, можно выдохнуть", – подчеркнул Емельяненко.