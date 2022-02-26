"еМогила", уже 3 500 подключений, – Федоров о том, как ВСУ уничтожают захватчиков
26 февраля 2022 , 18:30Читати новину українською
Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения потери врага составили 3 500 единиц личного состава.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал ликвидацию оккупантов. Сообщение он оставил на своей странице в социальных сетях в субботу, 26 февраля.
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Украинская государственная программа для российских убийц "еМогила". На этот момент уже 3 500 подключений!
– отметил глава Минцифры.
Подчеркиваем, 3 500 убитых россиян за менее чем трое суток – это колоссальные потери для страны-агрессора.
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