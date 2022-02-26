Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував ліквідацію окупантів. Повідомлення він залишив на своїй сторінці в соціальних мережах у суботу, 26 лютого.

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Українська державна програма для російських вбивць "єМогила". На цю мить вже 3 500 підключень!

– зазначив глава Мінцифри.

Наголошуємо, 3 500 вбитих росіян за менш як три доби – це колосальні втрати для країни-агресора.

Текст публікації Михайла Федорова:

Українська державна програма для російських вбивць єМогила. На цю мить вже 3500 підключень!