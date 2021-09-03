Ему проще, – Мендель о новом советнике Зеленского

Юлия Мендель заявила, что Сергею Никифорову легче на посту пресс-секретаря президента, чем было ей. Журналистка подчеркнула, что у него обязанностей меньше.

У него функции упрощены, – Мендель

Теперь система в работе команды президента больше налажена. Об этом бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила в интервью.

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Сергею легче, хотя он этого и не понимает. Идет качественная, хорошая работа пресс-службы президента с разными медиа. В этих условиях атаки минимизировать значительно легче. К тому же у него функции упрощены,

– пояснила журналистка.

Она добавила, что Никифоров не отвечает за международные медиа.

Мендель запрещали общаться с журналистами

Бывшая пресс-секретарь Зеленского призналась, что ей запрещали отвечать на запросы медиа, давать комментарии, отвечать журналистам на телефонные звонки. Теперь в команде президента произошли изменения в плане коммуникации. Никифоров, по словам Мендель, сразу имеет дело с руководителем, "который четко понимает, что эти коммуникации должны быть налажены".

"Меня ввели широким мазком, прямо по сценарию", – подчеркнула журналистка.