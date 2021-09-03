У нього функції спрощені, – Мендель
Тепер система в роботі команди президента більше налагоджена. Про це колишня речниця Володимира Зеленського заявила у інтерв'ю.
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Сергію легше, хоча він цього і не розуміє. Йде якісна, хороша робота пресслужби президента з різними медіа. У цих умовах атаки мінімізувати значно легше. До того ж у нього функції спрощені,
– пояснила журналістка.
Вона додала, що Никифоров не відповідає за міжнародні медіа.
Мендель забороняли спілкуватися з журналістами
Колишня речниця Зеленського зізналася, що їй забороняли відповідати на запити медіа, надавати коментарі, відповідати журналістам на телефонні дзвінки. Тепер в команді президента відбулися зміни у плані комунікації. Никифоров, за словами Мендель, відразу має справу з керівником, "який чітко розуміє, що ці комунікації мають бути налагоджені".
"Мене ввели широким мазком, прямо за сценарієм", – наголосила журналістка.