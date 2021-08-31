У реєстраційному бланку сказано, що тренінг відбудеться наприкінці вересня. Про це колишня речниця написала у фейсбуці 31 серпня.
До теми "Нові майдани – нові банани": Мендель знову відзначилась неоднозначною заявою
Юлія Мендель вчитиме бізнес взаємодіяти з державою
На тренінгу "для бізнесу з питань GR та стратегії держави в різних галузях" Мендель обіцяє дати відповіді на питання:
- "як сьогодні взаємодіяти бізнесу з державою?;
- яка стратегія розвитку України за різними напрямками?;
- чого очікувати підприємцям у майбутньому?".
Вона зазначає, що тренінг платний та обіцяє "чіткі відповіді на конкретні запитання".
Буде цікаво та корисно для бізнесу, політиків та для тих, хто слідкує за навколополітичним життям,
– розповіла колишня речниця.
Щоправда, ціну тренінгу Мендель не назвала. Сказала тільки, що "кількість місць обмежена".
Останні заяви Юлії Мендель
- У липні 2021 року в продаж надійшла книжка Юлії Мендель "Кожен із нас президент". На її презентацію, де було орієнтовно 30 людей, колишня речниця прийшла з охороною.
- Вона розповіла, що отримує багато погроз від своїх хейтерів.
- Перед тим Мендель скаржилась на дискримінацію та цькування від оточення Порошенка. У своєму дописі вона не назвала жодного імені, та "під роздачу" потрапив канал "Прямий".
- Наприкінці липня Мендель заявила, що примірник своєї книги "Кожен із нас президент" вона надіслала речнику Володимира Путіна. Вона сказала, що чому б цю книгу "колезі не почитати на дозвіллі?".