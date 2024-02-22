EPAM Украина выделяет 300 тысяч долларов на снаряжение тактических медиков

EPAM Украина и Leleka Foundation договорились о тесном партнерстве в 2024 году. В рамках проекта "Наплічники життя" компания выделяет 300 тысяч долларов на обеспечение медиков на передовой.

На эту сумму в течение года благотворительные организации приобретут 300 медицинских рюкзаков и наполнение к ним: турникеты, окклюзионные наклейки, кровоостанавливающие бинты и тому подобное. Эту помощь доставят медикам, которые спасают жизни в горячих точках, отмечает 24 Канал.

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За эти средства купят необходимое наполнение для медицинских рюкзаков

"Эти специалисты работают с ранеными военными на поле боя и во время эвакуации, а также помогают гражданским на территориях, где уже не работают соответствующие экстренные службы. Они рядом с пострадавшими в критическое для выживания время. Наша общая миссия – обеспечить их необходимыми для работы снаряжением", – объясняет директор Leleka Foundation Ирина Гук.

Компания выделяет 300 тысяч долларов, чтобы помочь медикам / Фото EPAM

Поддержка компании EPAM Украина позволит Leleka Foundation отправлять Силам Обороны 25 наполненных такмедом рюкзаков в месяц. В целом же Leleka Foundation ежемесячно передает около 400 укомплектованных рюкзаков. К сожалению, это не покрывает всех потребностей медиков.

Уже много лет мы работаем с передовыми технологиями, одновременно понимаем, что самое ценное – это жизнь и здоровье людей. Мы инициируем проект "Наплечники жизни" для передачи защитникам 300 медицинских рюкзаков, каждый из которых может спасти до 10 жизней. Компания продолжает поддерживать страну по нескольким направлениям, и медицинская помощь – является одним из ключевых векторов. Сейчас, как никогда, должны быть сплоченными и устойчивыми,

– комментирует старт проекта руководитель ESG-проектов в EPAM Украина Дмитрий Якимец.

Как выглядит укомплектованный рюкзак / Фото EPAM

В рамках сотрудничества также предусмотрена просветительская кампания о важности вовремя оказанной помощи, базовое наполнение рюкзаков и лучшие практики домедицинского спасения. Это поможет привлечь больше средств для фандрейзинга и увеличить количество закупленной медицинской медицины.

Проект "Наплічники життя" – это углубление сотрудничества между фондом и ІТ-компанией, которая длится с июня 2022 года. С начала событий 24 февраля того года Leleka Foundation передали медикам более 100 тысяч турникетов, более чем 7,5 тысячи рюкзаков и более тысячи нош-волокуш для эвакуации раненых. Медицинская помощь защитникам, в частности, закупка средств тактической медицины, является одним из направлений масштабной программы поддержки страны EPAM Response. За 700 дней полномасштабного вторжения сумма помощи компании EPAM в рамках этой программы составила 556 миллионов гривен.