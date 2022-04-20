Епифаний объяснил, как святить пасху во время войны

Глава Украинской православной церкви Митрополит Епифаний рассказал, что в условиях войны люди могут посвятить пасху онлайн. И только потом прийти в храм на службу Божию.

Соответствующую информацию Епифаний рассказал в эфире канала "Рада" 20 апреля. То есть на 56-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, и за несколько дней до Пасхи.

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Епифаний объяснил, как можно будет освятить пасху

Епифаний вспомнил, что традиционно богослужения совершались в ночь с субботы на воскресенье. В этом году пасхальное богослужение позволили совершать утром в воскресенье.

Также посвятить кулич можно в субботу вечером до начала комендантского часа или священники могут посвятить у ворот домов.

Желающие могут ночью присоединиться к трансляции богослужения онлайн, а затем прийти в храм и освятить пасхи и пасхальные приношения,

– объяснил Епифаний.

Добавил, что особенно это касается Юга и Востока Украины, где люди не должны скапливаться в больших количествах при освящении куличей. Поэтому можно разделять время богослужений.

Митрополит Киевский и всея Украины вспомнил, что есть информация о подготовке провокаций Россией на Востоке Украины в пасхальное время. Именно поэтому заявил, что нельзя легкомыслить, но и не нужно паниковать.

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