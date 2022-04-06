Епифаний отслужил панихиду в Буче по замученным россиянами мирным жителям

Митрополит Епифаний провел в Буче панихиду по расстрелянным и замученным российскими захватчиками украинцам. Он подчеркнул, что палачи будут отвечать за содеянное перед Богом.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужил панихиду рядом с местным храмом в Буче.

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Епифаний отслужил панихиду в Буче

В городе Буча совершил панихиду по расстрелянным и замученным украинцам,

– сообщил митрополит.



Епифаний отслужил панихиду в Буче / Твитер митрополита Епифания

Он напомнил палачам, которые убивали мирных жителей: каждый лично даст ответ перед Богом. Однако Епифаний убежден, что перед этим те, кто пытал и убивал украинцев, получат наказание и по законам цивилизованного мира.



Епифаний подчеркнул, что палачи будут отвечать перед Богом / Твитер митрополита Епифания



Однако пере этим – по законам цивилизованного мира / Твитер митрополита Епифания

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