Епифаний отслужил панихиду в Буче по замученным россиянами мирным жителям
Источник:твитер митрополита Епифания
Митрополит Епифаний провел в Буче панихиду по расстрелянным и замученным российскими захватчиками украинцам. Он подчеркнул, что палачи будут отвечать за содеянное перед Богом.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужил панихиду рядом с местным храмом в Буче.
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Епифаний отслужил панихиду в Буче
В городе Буча совершил панихиду по расстрелянным и замученным украинцам,
– сообщил митрополит.
Епифаний отслужил панихиду в Буче / Твитер митрополита Епифания
Он напомнил палачам, которые убивали мирных жителей: каждый лично даст ответ перед Богом. Однако Епифаний убежден, что перед этим те, кто пытал и убивал украинцев, получат наказание и по законам цивилизованного мира.
Епифаний подчеркнул, что палачи будут отвечать перед Богом / Твитер митрополита Епифания
Однако пере этим – по законам цивилизованного мира / Твитер митрополита Епифания
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