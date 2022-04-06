Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відслужив панахиду поряд з місцевим храмом у Бучі.
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Епіфаній відслужив панахиду в Бучі
У місті Буча звершив панахиду за розстріляними та закатованими українцями,
– повідомив митрополит.
Епіфаній відслужив панахиду в Бучі / Твітер митрополита Епіфанія
Він нагадав катам, які вбивали мирних жителів: кожен особисто дасть відповідь перед Богом. Однак Епіфаній переконаний, що перед цим ті, хто катував і вбивав українців, отримають покарання і за законами цивілізованого світу.
Епіфаній наголосив, що кати відповідатимуть перед Богом / Твітер митрополита Епіфанія
Однак пере цим – за законами цивілізованого світу / Твітер митрополита Епіфанія
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