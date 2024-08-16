Объединение ПЦУ и УПЦ МП: Епифаний призвал Онуфрия к диалогу

Митрополит Киевский и глава Православной Церкви Украины, Епифаний, обратился к митрополиту Онуфрию, предстоятелю УПЦ (МП), и всему духовенству этой церкви с призывом к диалогу о единении. Он отметил, что среди украинских православных, которые еще не присоединились к семье Православной Церкви Украины, увеличивается количество тех, кто стремится к этому единству.

Глава ПЦУ подчеркнул, что Московский патриархат оказался "глубоко заражен псевдорелигиозным учением "русского мира". Именно это привело к текущей войне России против Украины.

Все православные церковные институты в Украине должны быть в организационном и юрисдикционном единстве

В день Успения Пресвятой Богородицы, молитвенно надеясь на Ее заступничество, направление и помощь во всяком добром деле, желаю возобновить призыв от имени Православной Церкви Украины к Вам, владыка, к иерархам, духовенства и верующих, признающих Вас своим Предстоятелем: ради блага и утверждения православной христианской веры в Украине, ради Церкви Христовой, ради защиты истины от попыток исказить ее – безотлагательно начать диалог,

– говорится в обращении.

Отмечается, что Собор в Святой Софии 15 декабря 2018 г. принял все решения, ради которых он был собран, и создал твердую каноническую основу для того, чтобы единая Православная Церковь Украины, как Поместная, получила, как она этого и просила в течение многих лет, Томос об автокефалии от Его Всесвятейшества Вселенского Патриарха Варфоломея.

Справка. Митрополит подчеркнул, вопрос запрета УПЦ МП в Украине уже не просто назрел, а давно перезрел. Поэтому он призвал сделать все возможное, чтобы "брешь в обороне, через которую "русский мир" льет яд в души украинцев, был наконец закрыт".

Каноническим правом и порядком в целом, а также Томосом, в частности, определено, что все православные церковные институты в пределах Украины должны быть в организационном и юрисдикционном единстве, как одна и единая Поместная Православная Церковь.

"Однако с большой печалью и болью мы все являемся свидетелями того, что прежде всего из-за позиции Патриархата Москвы часть православных не услышала еще призыва единства, направленного к ним, и не выполнила этого долга – быть едиными. Но и среди украинских православных, кто еще не находится в семье Православной Церкви Украины, растет число желающих достичь этого единства", – говорится в обращении.