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      На Востоке Украины задействованы около 600 капелланов ПЦУ

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      В украинской армии официально присутствуют более ста капелланов, – Епифаний
      В украинской армии официально присутствуют более ста капелланов, – Епифаний / Фото из открытых источников

      В Вооруженных силах Украины официально присутствуют 155 капелланов ПЦУ, еще несколько сотен занимаются военнослужащими на Востоке. В Православной церкви Украины также ожидают соответствующего решения Верховной Рады относительно военного капелланства.

      Председатель ПЦУ призвал ВР принять закон о военных капелланах, об этом он заявил после освящения тысячи куличей для украинских военнослужащих в Свято-Михайловском Златоверхом Соборе, сообщает пресс-служба ПЦУ.

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      "На сегодня мы имеем уже более ста капелланов, которые официально присутствуют в украинском войске и духовно занимаются нашими военнослужащими. Перед глазами смерти нет неверующих, практически каждый военнослужащий нуждается в духовном общении со священником-капелланом", – сказал митрополит.

      Епифаний также отметил, что в Украине капелланство планируют внедрить на государственном уровне, что должно гарантировать капелланам социальную защиту.

      Сейчас разработан соответствующий законопроект. Надеемся, Верховная Рада его поддержит и удастся обеспечить капелланам определенный уровень социальной защиты,
      – добавил он.

      Отметим, на Востоке Украины находятся около 600 капелланов от ПЦУ. Они раз в месяц или раз в квартал ездят к военным с помощью или просто с духовной опекой. В Вооруженных силах Украины официально находятся 155 капелланов в частях пограничной службы – 34, в Национальной гвардии – 33 капеллана.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Православная церковь Украины Епифаний Вооруженные силы Украины
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