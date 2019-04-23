На Востоке Украины задействованы около 600 капелланов ПЦУ

В Вооруженных силах Украины официально присутствуют 155 капелланов ПЦУ, еще несколько сотен занимаются военнослужащими на Востоке. В Православной церкви Украины также ожидают соответствующего решения Верховной Рады относительно военного капелланства.

Председатель ПЦУ призвал ВР принять закон о военных капелланах, об этом он заявил после освящения тысячи куличей для украинских военнослужащих в Свято-Михайловском Златоверхом Соборе, сообщает пресс-служба ПЦУ.

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"На сегодня мы имеем уже более ста капелланов, которые официально присутствуют в украинском войске и духовно занимаются нашими военнослужащими. Перед глазами смерти нет неверующих, практически каждый военнослужащий нуждается в духовном общении со священником-капелланом", – сказал митрополит.

Епифаний также отметил, что в Украине капелланство планируют внедрить на государственном уровне, что должно гарантировать капелланам социальную защиту.

Сейчас разработан соответствующий законопроект. Надеемся, Верховная Рада его поддержит и удастся обеспечить капелланам определенный уровень социальной защиты,

– добавил он.

Отметим, на Востоке Украины находятся около 600 капелланов от ПЦУ. Они раз в месяц или раз в квартал ездят к военным с помощью или просто с духовной опекой. В Вооруженных силах Украины официально находятся 155 капелланов в частях пограничной службы – 34, в Национальной гвардии – 33 капеллана.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.