Ранее застали с несовершеннолетним мальчиком: в Черновцах избили епископа УПЦ МП Никиту

В сети распространили видео, на котором видна стычка между мужчиной и скандально известным священнослужителем УПЦ Московского патриархата Никитой. Впоследствии этот инцидент был прокомментирован в Черновицко-Буковинской епархии МП и полиции региона.

В понедельник, 10 апреля, около 22:00 возле Черновицкого епархиального управления неизвестный, очевидно, решил выяснить отношения с епископом УПЦ МП Никитой. Священнослужитель скандально известен тем, что его ранее застали в келье с несовершеннолетним парнем. А вот в деталях того, что произошло в эти дни, разбирался 24 Канал.

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В УПЦ МП начали истерить

Утром на следующий день после этого инцидента в телеграм-канале Черновицко-Буковинской епархии МП начали утверждать, что "злоумышленник избил" не только епископа Никиту, но и якобы несовершеннолетнего сына воина Вооруженных Сил.

Есть факты утверждать, что нападение на епископа было умышленно. Полиция, вызванная на место событий, не арестовала нападающего. По просьбе свидетелей проверить нападающего на состояние алкогольного или наркотического опьянения – сотрудники полиции этого не сделали,

– говорится в сообщении.

Конфликт между мужчиной и епископом Никитой: смотрите видео с анонимных телеграм-каналов

Что говорят в полиции

Журналисты 24 Канала взяли комментарий у пресс-секретаря нацполиции Черновицкой области Каролины Марышевой относительно этой ситуации. Представительница правоохранительных органов нам подтвердила, что действительно – было обращение к силовикам по поводу столкновения на улице Сагайдачного от 42-летнего мужчины.

В полицию поступило обращение 42-летнего мужчины о том, что на улице Сагайдачного областного центра водитель вышел из салона автомобиля и, выражаясь нецензурными словами, нанес два удара рукой в лицо,

– констатировала Марышева.

Вместе с тем она намекнула, что информация о том, что "якобы полиция что-то не сделала" или "правоохранителей там вообще не было" манипуляционная.

Конечно, полицейские были на месте. Зафиксировали, задокументировали. В рамках проводят расследование,

– подчеркнула спикер.

Кроме того, следует отметить, что в полиции ничего не сообщили о том, что неизвестный избил также несовершеннолетнего. К тому же на видео ясно видно, что мужчина выходит из машины и все его действия направлены исключительно против московского попа.

То есть, очевидно, в УПЦ МП прямо-таки соврали по поводу избиения сына воина Вооруженных Сил. Вероятно, они пошли сознательно на эту манипуляцию, чтобы вызвать сочувствие людей к Никите.

Скандал: Никита и несовершеннолетний парень

Осенью, 25 ноября 2022 года, многие СМИ сообщили, что правоохранители поймали Никиту "в момент физической близости с 17-летним парнем". Вероятно, несовершеннолетний пел в местном хоре.

Тогда священнослужитель обратился в суд с иском против одного из изданий, объясняя это якобы "клеветой". Собственно, тогда он утверждал, что на основе определенных фото журналисты создали фейк.

Вместе с тем этот инцидент никак не повлиял на карьеру священника. То есть он стал епископом Ивано-Франковским и Коломыйским, а до этого был архимандритом Черновицко-Буковинской епархии.

Ведомости по этому факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Дело будут расследовать по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса. В ней говорится о хулиганстве.