Пока Россия показывает аналог HIMARS, американские РСЗО впервые запускают новые ракеты, – СМИ

Американская реактивная система M270A2 впервые осуществила пуски ракет ER GMLRS с альтернативной боевой частью. Испытания подтвердили новые возможности дальнобойных высокоточных ракет, которые уже производятся серийно.

Россия же до сих пор продолжает продвигать собственный аналог HIMARS, однако с меньшими подтвержденными характеристиками. Об этом сообщает Defene Exspress.

Что известно об испытаниях ракеты ER GMLRS?

Американская компания Lockheed Martin провела успешные испытания ракеты ER GMLRS (Extended-Range Guided Multiple Launch Rocket System) с реактивной системы залпового огня M270A2. Это первый случай, когда ракета с альтернативной боевой частью была применена именно с этой установки.

Во время тестов ракеты запускали на расстояние около 112 километров. Максимальная дальность ER GMLRS составляет до 150 километров, что почти вдвое превышает возможности предыдущих ракет семейства GMLRS.

Альтернативная боевая часть ракеты оснащена готовыми ударными элементами – примерно 180 тысячами шариков из карбида вольфрама, что повышает эффективность поражения целей. Производство ER GMLRS началось еще в 2024 году, и сейчас эти ракеты проходят активные испытания с различными типами боевых частей.

Ранее аналогичные ракеты с альтернативной боевой частью уже тестировались из системы HIMARS, а нынешние пуски фактически завершили квалификационные испытания этого варианта вооружения.

На этом фоне Россия продолжает продвигать свою реактивную систему "Сарма", которую позиционирует как "аналог HIMARS". Ее демонстрировали на выставке WDS-2026 в Саудовской Аравии, однако подтвержденная дальность стрельбы составляет около 120 километров, что меньше возможностей новых американских ракет.

