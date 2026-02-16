Росія ж досі продовжує просувати власний аналог HIMARS, однак із меншими підтвердженими характеристиками. Про це повідомляє Defene Exspress.

Що відомо про випробування ракети ER GMLRS?

Американська компанія Lockheed Martin провела успішні випробування ракети ER GMLRS (Extended-Range Guided Multiple Launch Rocket System) із реактивної системи залпового вогню M270A2. Це перший випадок, коли ракета з альтернативною бойовою частиною була застосована саме з цієї установки.

Під час тестів ракети запускали на відстань близько 112 кілометрів. Максимальна дальність ER GMLRS становить до 150 кілометрів, що майже вдвічі перевищує можливості попередніх ракет сімейства GMLRS.

Альтернативна бойова частина ракети оснащена готовими ударними елементами – приблизно 180 тисячами кульок з карбіду вольфраму, що підвищує ефективність ураження цілей. Виробництво ER GMLRS розпочалося ще у 2024 році, і зараз ці ракети проходять активні випробування з різними типами бойових частин.

Раніше аналогічні ракети з альтернативною бойовою частиною вже тестувалися з системи HIMARS, а нинішні пуски фактично завершили кваліфікаційні випробування цього варіанту озброєння.

На цьому тлі Росія продовжує просувати свою реактивну систему "Сарма", яку позиціонує як "аналог HIMARS". Її демонстрували на виставці WDS-2026 у Саудівській Аравії, однак підтверджена дальність стрільби становить близько 120 кілометрів, що менше за можливості нових американських ракет.

Мотлох чи реальна загроза: що відомо про "Сарма"?