Колишній працівник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що ракета "Орешник" може бути оснащена ядерною бойовою частиною. Однак Росія наразі не ризикує використовувати таку зброю проти України.

Дивіться також По всій країні знову загроза удару "Орешником": чи може ракета нести ядерку та яка ППО здатна її збити

Як функціонує ракета Орешник?

Військові експерти повідомляли, що ракета "Орешник" оснащена шістьма бойовими частинами, які ще в повітрі розподіляються на ще шість бойових частин. На висоті у 120 кілометрів над поверхнею вони починають розкриватися та летять вниз на значній швидкості – понад 10000 кілометрів за годину.

Зверніть увагу! Росія вже двічі запускала ракету "Орешник" по Україні. Вперше нею вдарили по Дніпру в листопаді 2024 року. Вдруге – по території Львівської області у 2026 році. Російський диктатор Путін постійно розповідає, що жодна ППО не здатна знищити цю ракету.

Відомо, що ракета "Орешник" рухається у вищих шарах атмосфери. Системи ППО, якими зараз володіє Україна, не здатні перехопити цю ракету. Однак з такою повітряною ціллю мали б справити системи ПРО Arrow 3 та SM-3 Block 2A, які перебувають на озброєнні Ізраїлю та США.

Яку дивну деталь зауважили слідчі?

Як наголосив Ступак, ще під час удару по Дніпру слідчі здивувалися, що Росія не оснастила вибухівкою ракету "Орешник". Відповідно шкода від удару була фактично незначною.

Слідчі побачили, що вікна на відстані у кілька десятків метрів від падіння частини ракети залишилися неушкодженими. Вирви на землі були 2 метри в довжину на півтора в ширину. Глибина – десь до метра. Фактично прилетіло 36 ось таких "артилерійських снарядів". Росія ж розповідає про якісь неймовірні ураження, а фактично там просто брешуть,

– розповів Ступак.

Українські інженери мають свої гіпотези, чому Росія двічі запускала фактично "холосту" ракету. Ймовірно, поки що все через особливості роботи вибухівки.

Є пояснення, що на такій значній висоті, коли ракета входить в атмосферу, йде велика сила тертя. І, можливо, це приведе до детонації ракети в повітрі або випалення вибухівки. Тому вони й запускають їх пустими. Хоча, звісно, якщо ракета буде начинена ядерними боєприпасами, то це жахливо,

– зазначив Ступак.

Загроза від ракети "Орешник"