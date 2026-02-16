Бывший работник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что ракета "Орешник" может быть оснащена ядерной боевой частью. Однако Россия пока не рискует использовать такое оружие против Украины.

Смотрите также По всей стране снова угроза удара "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Как функционирует ракета Орешник?

Военные эксперты сообщали, что ракета "Орешник" оснащена шестью боевыми частями, которые еще в воздухе распределяются на еще шесть боевых частей. На высоте в 120 километров над поверхностью они начинают раскрываться и летят вниз на значительной скорости – более 10000 километров в час.

Обратите внимание! Россия уже дважды запускала ракету "Орешник" по Украине. Впервые ею ударили по Днепру в ноябре 2024 года. Второй раз – по территории Львовской области в 2026 году. Российский диктатор Путин постоянно рассказывает, что ни одна ПВО не способна уничтожить эту ракету.

Известно, что ракета "Орешник" движется в высших слоях атмосферы. Системы ПВО, которыми сейчас обладает Украина, не способны перехватить эту ракету. Однако с такой воздушной целью должны справиться системы ПРО Arrow 3 и SM-3 Block 2A, которые находятся на вооружении Израиля и США.

Какую странную деталь заметили следователи?

Как отметил Ступак, еще во время удара по Днепру следователи удивились, что Россия не оснастила взрывчаткой ракету "Орешник". Соответственно вред от удара был фактически незначительным.

Следователи увидели, что окна на расстоянии в несколько десятков метров от падения части ракеты остались неповрежденными. Воронки на земле были 2 метра в длину на полтора в ширину. Глубина – где-то до метра. Фактически прилетело 36 вот таких "артиллерийских снарядов". Россия же рассказывает о каких-то невероятных поражениях, а фактически там просто врут,

– рассказал Ступак.

Украинские инженеры имеют свои гипотезы, почему Россия дважды запускала фактически "холостую" ракету. Вероятно, пока все из-за особенностей работы взрывчатки.

Есть объяснение, что на такой значительной высоте, когда ракета входит в атмосферу, идет большая сила трения. И, возможно, это приведет к детонации ракеты в воздухе или выжиганию взрывчатки. Поэтому они и запускают их пустыми. Хотя, конечно, если ракета будет начинена ядерными боеприпасами, то это ужасно,

– отметил Ступак.

Угроза от ракеты "Орешник"