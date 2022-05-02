Ереван просто "кинули": почему Армения подыгрывает Путину

Вынужден признать, что у Армении пока нет возможности формировать внешнюю политику без учета российского фактора. Этим был предопределен армянский интерес к встрече. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Тем более, в первый день войны в Украине Россию посетил Ильхам Алиев, а в Ереване не хотят, чтобы о судьбе Нагорного Карабаха договорились за их спиной.

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Кому нужна была встреча

Во всем остальном, выглядит словно встреча больше нужна России, поэтому и согласованный нетипичный для таких событий документ о сотрудничестве с тридцати пунктов. Взгляните на них: акцент на переводе расчетов в национальную валюту, увеличение товарооборота, стратегическое партнерство.

России следует демонстрировать, что они якобы не попали в изоляцию и продолжают диалог с другими странами, также важно подчеркнуть собственное влияние на процессы в регионе. Также в Кремле рассчитывают, что удастся использовать Армению для обхода санкций.

Путин пытается показать, что Россия якобы не в изоляции / Фото Getty Images

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Настроения в Армении

Даже тот факт, как Путин сидел рядом с Пашиняном, а не через многометровый стол – в этом определенная символика, якобы российский президент встречается с союзником, но уверяю Вас, экономическое влияние и влияние безопасности со стороны России на ситуацию в Армении не вечно, а диаспора приложит всех усилий, чтобы минимизировать существующую зависимость.

В Армении растут антироссийские настроения, так как люди отдают себе отчет, что реальной дружбы не было никогда и Ереван просто "кинули".

Россия торговала вооружением с Азербайджаном и Арменией одновременно, подстрекая войну в собственных интересах. В Ереване это понимают, но не могут мгновенно порвать с Россией и вытеснить ее из процессов. Именно поэтому работа ведется постепенно.

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На смену российским "миротворцам" могут прийти другие, ОБСЕ еще активизирует свою деятельность, несмотря на попытки министра иностранных дел России Лаврова приуменьшить их роль, а Армения создаст условия для своей независимой политики. На все нужно время, как бы нам ни хотелось результатов сразу.