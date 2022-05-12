Ермак и Макфол провели онлайн-встречу: говорили об ужесточении санкций против России

Украина продолжает работать над расширением санкций против России из-за военной агрессии. В Офисе Президента работают над тем, чтобы под санкциями оказалось российское руководство и олигархи.

Ермак и Макфол подняли вопрос гарантий безопасности для Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) и экс-советником президента США по нацбезопасности Майклом Макфолом.

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Ермак и Макфол, возглавляющие международную рабочую группу по санкциям против России, обсудили дальнейшие шаги по усилению санкционного давления.

Основное внимание было уделено вопросу институции санкций в отношении руководства Российской Федерации и приближенных к власти российских олигархов. Эта тема будет отображена в новой работе экспертной группы,

– говорится в сообщении.

Ермак и Макфол подняли вопросы гарантий безопасности для Украины в рамках мирных переговоров с Россией. Также они обсудили подготовку к выступлению Владимира Зеленского в Стэнфордском университете в конце мая.

Санкции против России: последние новости

Президент Владимир Зеленский 10 мая сообщил, что группа Макфола-Ермака предложила Дорожную карту энергетических санкций против России. По его словам, карта разработана таким образом, чтобы глобальная экономика не понесла потери из-за ограничений для российских энергоресурсов.

Также в конце апреля группа Макфола-Ермака представила комплекс санкций, включающий признание вооруженных сил России террористами. После этого в Сенате США зарегистрировали резолюцию, признающую Россию государством-спонсором терроризма, а ее президента Владимира Путина – террористом.

Из-за вооруженной агрессии против Украины Запад уже наложил запрет на российские угли. Теперь под угрозой оказалась нефть из России.

Европейская комиссия еще 4 мая подготовила проект 6 пакета санкций против России, который предусматривает эмбарго на российскую нефть и отключение "Сбербанка" от системы SWIFT.

Пока новые санкции против России блокирует Венгрия, которая не соглашается с эмбарго на нефть. В Евросоюзе заявили, что 6 пакет санкций будет рассмотрен 16 мая на уровне министров стран ЕС.

В то же время, 8 мая Соединенные Штаты Америки объявили новый мощный пакет санкций против России. Под ограничения попали руководители "Сбербанка" и "Газпромбанка".

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