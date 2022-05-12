Єрмак і Макфол порушили питання гарантій безпеки для України

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) та ексрадником президента США з питань нацбезпеки Майклом Макфолом.

До речі У G7 зобов'язалися поступово припинити або заборонити імпорт російської нафти

Єрмак і Макфол, які очолюють міжнародну робочу групу щодо санкцій проти Росії, обговорили подальші кроки щодо посилення санкційного тиску.

Основну увагу було приділено питанню інституціювання санкцій щодо керівництва Російської Федерації та наближених до влади російських олігархів. Ця тема буде відображена в новій роботі експертної групи,

– йдеться у повідомленні.

Єрмак і Макфол порушили питання гарантій безпеки для України в рамках мирних переговорів з Росією. Також вони обговорили підготовку до виступу Володимира Зеленського у Стенфордському університеті наприкінці травня.

Санкції проти Росії: останні новини

Президент Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що група Макфола – Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій проти Росії. За його словами, карта розроблена таким чином, щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів.

Також наприкінці квітня група Макфола – Єрмака представила комплекс санкцій, що включає визнання збройних сил Росії терористами. Після цього у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Через збройну агресію проти України Захід вже наклав заборону на російське вугілля. Тепер під загрозою опинилася нафта з Росії.

Європейська комісія ще 4 травня підготувала проєкт 6 пакета санкцій проти Росії, який передбачає ембарго на російську нафту та відключення "Сбербанку" від системи SWIFT.

Наразі нові санкції проти Росії блокує Угорщина, яка не погоджується з ембарго на нафту. У Євросоюзі заявили, що 6 пакет санкцій розглянуть 16 травня на рівні міністрів країн ЄС.

Водночас 8 травня Сполучені Штати Америки оголосили новий потужний пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили керівники "Сбербанку" і "Газпромбанку".

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