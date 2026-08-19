Об этом со ссылкой на источники сообщает издание ZN.UA.

Почему Ермаку могут предъявить второе подозрение?

Ситуация вокруг бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака привлекает особое внимание, ведь в отношении него, по данным журналистки Инны Ведерниковой, может быть возбуждено новое уголовное дело.

По информации источников, расследование в настоящее время находится в активной фазе. В то же время неизвестно, связано ли оно с делом кооператива "Династия". Судя по имеющейся открытой информации и словам источников, НАБУ может расследовать деятельность Ермака и по другим эпизодам.

На этот раз, как отмечает издание, речь идет не о возможном отмывании средств, а о вероятном незаконном обогащении. Источники утверждают, что следствие сосредоточилось, в частности, на экспертизах вещей, изъятых во время обыска в одной из квартир бизнесмена Тимура Миндича.

В частности, правоохранители исследуют биологические следы, оставленные на изъятых предметах, в том числе ДНК. На данный момент часть обстоятельств остается неустановленной.

Почему Ермак вновь оказался под угрозой предъявления подозрения?

Следует отметить, что 19 августа актуализировались расследования антикоррупционных дел. НАБУ опубликовало подробности так называемого дела "Форрест Гамп". Следователи заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, к которой, по данным следствия, могут быть причастны действующие и бывшие народные депутаты, представители Офиса президента и другие лица.

Обыски проходят, в частности, у заместителя главы ОП Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара. На записях, обнародованных 19 августа 2026 года и представленных в качестве доказательств незаконной деятельности фигурантов операции "Форрест Гамп", слышен голос женщины, которую назвали "заместительницей главы ОПУ", и она демонстрирует значительную осведомленность и вовлеченность в дело Тимура Миндича – фигуранта расследования "Мидас" и делового партнера президента Зеленского. Более того, до сих пор поддерживает с ним контакт и ведет дела.

К слову, в качестве заместительницы тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака Ирина Мудра отвечала за устранение юридических барьеров для вступления Украины в Международный уголовный суд и ратификации так называемого Римского статута. В то же время отставка Ермака не повлияла на должность Мудрой. Опытный юрист продолжила работать в Офисе президента и после назначения Кирилла Буданова.