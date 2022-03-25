Ермак назвал конкретные вещи, нужные Украине, чтобы выстоять против России

У Зеленского рассказали, как мир может помочь Украине выстоять в борьбе против российских захватчиков. Там объяснили, что именно приблизит нас к победе.

Об этом в своей речи перед Атлантическим советом США говорил Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента. Он подчеркнул, что речь идет об очень конкретных вещах.

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Самое простое – Украине нужно время

Ермак подчеркнул, что в войне очень важно успеть, иметь время. Причем – чем больше, тем лучше. Поэтому он призвал дать его Украине. Также необходим обмен разведывательной информацией в режиме реального времени. Ведь четкая и полная картина враждебных действий крайне важна для нашей обороны.

Нужно тяжелое вооружение

По словам чиновника, два фактора приближают Украину к победе. Первый – это наша стойкость и мужество. Второй имеет много названий – Javelin, Stinger, Mark-19 и т.д. "Но стрелковое и переносное оружие, каким бы современным оно ни было, имеет ограниченную эффективность", – отметил он.

Без полноценного ленд-лиза, без тяжелого вооружения – дальнобойной артиллерии, систем залпового огня и т.д. – оборонная война против России превратится в партизанскую,

– подчеркнул Ермак.

Такой сценарий станет вероятным просто из-за численности вражеских мобилизационных резервов, пояснил глава ОП. Все это усугубляет риски гуманитарной катастрофы и гарантированно увеличит поток беженцев. Так что очень важно избежать такого варианта развития событий.

Варианты по закрытию неба

Все варианты по закрытию неба, убежден глава ОП, зависят прежде всего от политической воли сторон. Базовый вариант – передать истребители и дальнобойные системы ПВО советского и российского производства.

Подходящие запасы имеют"Они могли бы передать их нам, а США – усилить их защиту, предоставив замену", – объяснил Ермак.

Ермак объяснил, что временное размещение систем Patriot и миссий воздушной полиции оградило бы эти страны от недружественных действий и провокаций со стороны России через передачу нам вооружения.

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