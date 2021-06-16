Как сообщают СМИ, 14 июня Ермак пытался пообщаться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Подчеркивают, что он делает это "в который раз".

Ранее Ермак впервые прокомментировал его "слитный" разговор с Джулиани

Соединили Ермака с дипломатом низшего ранга

В офисе Салливана отказались соединить с Ермаком. Взамен ему предложили соединение с чиновницей низшего ранга – директором по вопросам Европы Совета национальной безопасности Амандой Слот.

На такое предложение Ермак вроде бы отказал: сказал, что переведет звонок на одного из его заместителей. По свидетельству источников СМИ, такой поступок Ермака неприятно удивил американскую сторону.