Як повідомляють ЗМІ, 14 червня Єрмак намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Підкреслюють, що він робить це "вкотре".
Раніше Єрмак вперше прокоментував його "злиту" розмову з Джуліані
З'єднали Єрмака з дипломатом нижчого рангу
В офісі Саллівана відмовилися з'єднати з Єрмаком. Натомість йому запропонували з'єднання з посадовицею нижчого рангу – директоркою з питань Європи Ради національної безпеки Амандою Слот.
На таку пропозицію Єрмак начебто відмовив: сказав, що переведе дзвінок на одного з його заступників. За свідченням джерел ЗМІ, такий вчинок Єрмака неприємно здивував американську сторону.
"Злита" розмова Єрмака і радника Трампа
- Нещодавно медіа сколихнула розмова, яку "злили" американські ЗМІ.
- Журналісти опублікували нібито розмову радника Трампа Руді Джуліані, Єрмака та американського дипломата Курта Волкера.
- На записах чути, що радник Трампа тиснув на Андрія Єрмака. Він хотів, щоб той сприяв початку розслідування щодо нібито корупції тодішнього кандидата у президенти Джо Байдена.
- В Офісі Президента погодились, що певний тиск таки був, а глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Єрмак все робив правильно.