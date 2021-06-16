Як повідомляють ЗМІ, 14 червня Єрмак намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Підкреслюють, що він робить це "вкотре".

Раніше Єрмак вперше прокоментував його "злиту" розмову з Джуліані

З'єднали Єрмака з дипломатом нижчого рангу

В офісі Саллівана відмовилися з'єднати з Єрмаком. Натомість йому запропонували з'єднання з посадовицею нижчого рангу – директоркою з питань Європи Ради національної безпеки Амандою Слот.

На таку пропозицію Єрмак начебто відмовив: сказав, що переведе дзвінок на одного з його заступників. За свідченням джерел ЗМІ, такий вчинок Єрмака неприємно здивував американську сторону.