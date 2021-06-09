Єрмак заявив, що перед ним стояла низка завдань. Одне з них – домогтись зустрічі президентів двох країн.

До теми Єрмак усе правильно зробив, – Кулеба про "злиту" розмову з Джуліані

Важливо було зберігати нейтралітет

За словами глави ОП, дуже важливо було не зайняти жодну зі сторін у внутрішньополітичній боротьбі в США, тобто зберігати нейтралітет.

І саме так я й діяв — дуже виважено та обережно,

– сказав Єрмак.

Водночас, як зазначив Єрмак, потрібно було зберегти двопартійну підтримку України у США. Українсько-американські відносини хотілось вивести на рівень стратегічного партнерства.

Єрмак говорить про втручання "третіх" сил

Політик наголосив, що попри численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини країн — їм це не вдалося.

"Сьогодні ми можемо констатувати, що зусилля нашої команди дали результат, адже цього року ми маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях",– підсумував Єрмак.

Що відомо про "злиту" розмову