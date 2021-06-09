Ермак заявил, что перед ним стоял ряд задач. Одна из них – добиться встречи президентов двух стран.

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Важно сохранять нейтралитет

По словам главы ОП, очень важно было не занять ни одну из сторон во внутриполитической борьбе в США, то есть сохранять нейтралитет.

И именно так я и действовал – очень взвешенно и осторожно,

– сказал Ермак.

В то же время, как отметил Ермак, нужно было сохранить двухпартийную поддержку Украины в США. Украинско-американские отношения хотелось вывести на уровень стратегического партнерства.

Ермак говорит о вмешательстве "третьих" сил

Политик отметил, что несмотря на многочисленные усилия третьих сил испортить отношения стран – им это не удалось.

"Сегодня мы можем констатировать, что усилия нашей команды дали результат, ведь в этом году мы имеем беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях", – подытожил Ермак.

Что известно о "слитом" разговоре