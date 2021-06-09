Ермак заявил, что перед ним стоял ряд задач. Одна из них – добиться встречи президентов двух стран.
К теме Ермак все правильно сделал, – Кулеба о "слитом" разговоре с Джулиани
Важно сохранять нейтралитет
По словам главы ОП, очень важно было не занять ни одну из сторон во внутриполитической борьбе в США, то есть сохранять нейтралитет.
И именно так я и действовал – очень взвешенно и осторожно,
– сказал Ермак.
В то же время, как отметил Ермак, нужно было сохранить двухпартийную поддержку Украины в США. Украинско-американские отношения хотелось вывести на уровень стратегического партнерства.
Ермак говорит о вмешательстве "третьих" сил
Политик отметил, что несмотря на многочисленные усилия третьих сил испортить отношения стран – им это не удалось.
"Сегодня мы можем констатировать, что усилия нашей команды дали результат, ведь в этом году мы имеем беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях", – подытожил Ермак.
Что известно о "слитом" разговоре
- Американские СМИ опубликовали якобы разговор Джулиани, Ермака и американского дипломата Курта Волкера.
- На записях слышно, что советник Трампа давил на Андрея Ермака. Он хотел, чтобы украинский политик способствовал началу расследования о якобы коррупции тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена.
- В Офисе Президента согласились, что определенное давление все же было.
- Кстати, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Ермак все делал правильно.