Ермак не сможет увольнять или назначать советников Зеленского

Отныне руководитель ОП Андрей Ермак будет влиять на увольнение или назначение не всех советников президента. К тому же Владимир Зеленский лишил своих советников статуса госслужащих.

Соответствующий указ президент подписал 26 июля. Этим же документом Владимир Зеленский отменил предыдущие положения о советниках, которые выдал Петр Порошенко.

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Взаимодействие с руководителем ОП

По сравнению с документом 2014 года новые положения незначительно изменили, добавив лишь несколько новых пунктов. Одно из важнейших указано в пункте №1: по нему назначать или увольнять советника президент может самостоятельно. Раньше это можно было делать по предложению руководителя Администрации Президента.

Изменится и порядок направления работы советника: раньше это делал руководитель ОП, а теперь – президент.

Впрочем, эту же функцию руководителю Офиса Президента частично вернули в новый пункт 7 и назвали его "особенностями деятельности". Однако она касается лишь деятельности советников – уполномоченных президента.

советник назначается на должность и увольняется с должности президентом по предложению руководителя Офиса Президента;

координацию деятельности советника осуществляет руководитель Офиса Президента.

Каких обязанностей лишили советника президента

В июне 2021 года Зеленский несколько изменил полномочия и состав уполномоченных Пезидента. Вместо привычных уполномоченных теперь работают советники – уполномоченные Президента Украины. Именно на их увольнение или назначение может влиять руководитель ОП.

Во-первых, у самих советников президента забрали статус государственных служащих. Должность советника президента Украины относится к должностям патронатной службы Президента.

Из положений убрали пункт о некоторых обязанностях советника. Так, ранее он мог вносить предложения президенту по определению приоритетных направлений развития государства.

Также из положений убрали функцию советника, по которой он может проводить экспертизу предложений стратегического характера, которые касаются нацбезопасности. Теперь ему доверяют только изучать результаты экспертиз.

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