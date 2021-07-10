Телефонный разговор состоялся 9 июля. У Зеленского подчеркнули, что это – продолжение регулярного диалога с американской стороной.
Ранее Офис Президента обсудил с послами визит Зеленского в США
Ермак и Нуланд обсудили актуальные вопросы повестки дня. Среди них – план предстоящего визита Владимира Зеленского в США.
Проведения реформ и энергетическая безопасность
- Ермак и Нуланд обсудили воплощение ключевых реформ в Украине, в частности – в сферах судопроизводства, борьбы с коррупцией и корпоративного управления.
- Кроме этого, общались и о двустороннем сотрудничестве в энергетической отрасли. Оба отметили сходство оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы. Речь, в частности, о последствиях запуска "Северного потока-2".
Ситуация на Донбассе
Руководитель Офиса Президента проинформировал Нуланд о ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль границ Украины. Он обратил внимание на потенциальные угрозы в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021".
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд подчеркнула, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне продолжающейся агрессии России.