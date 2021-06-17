В Киеве заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец встретился с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине. В фокусе был вопрос подготовки визита Владимира Зеленского в Белый дом.
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Сотрудничество Украины и США
Роман Машовец отметил, что решение США предоставить Украине военную помощь в пределах размера 150 миллионов долларов является важным для укрепления украинской обороноспособности.
Во время встречи говорили о:
- подготовке двусторонних соглашений об углублении оборонного сотрудничества,
- развитии проектов в сфере исследований и испытаний,
- предоставлении Украине безопасностной помощи США.
На встрече коснулись и ключевых вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины.
Атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Владимира Зеленского в США. Она заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны.
Заметим, что на саммите 16 июня Джо Байден не пригласил Владимира Путина в США. В то же время и лидер Кремля не звал президента США к себе.
Зеленский полетит в США
- Во время беседы по телефону 7 июня Владимир Зеленский получил приглашение от Джо Байдена посетить Белый дом.
- Поедет в США президент Украины уже этим летом.
- Зеленский рассказал, что очень ждет этой встречи.
- Последний раз с официальным визитом президент Украины был в сентябре 2019 года.